Bolsa Família Bloqueado: como resolver - folha de cerquilho

Bolsa Família Bloqueado: como resolver

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A maioria dos bloqueios de Bolsa Família é reversível. Vamos fazer passo a passo: como descobrir por que foi bloqueado, onde verificar a situação, e o que fazer para desbloquear rápido.

PASSO 1: verificar a situação online

Antes de sair de casa, descubra o motivo.

Entre no site do Gov Faça login com CPF e senha Clique em “Ações e Programas” Vá em “Benefícios” Procure por “Bloqueado”, “Suspenso” ou “Problemas” A mensagem dirá o motivo (dados desatualizados, renda acima, condicionalidades, etc)

Dica: Anote o MOTIVO exato que aparecer. Você vai precisar dessa informação para ir ao CRAS.

PASSO 2: reunir documentos (antes de ir)

Prepare isso agora. Você vai precisar no CRAS:

Seus documentos:

CPF (original ou cópia)

RG ou CNH (com foto)

Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone recente)

Documentos de TODOS os membros da família:

CPF de cada um

Comprovante de escolaridade das crianças (se bloqueio for por educação)

Comprovante de vacinação (se bloqueio for por saúde)

Comprovante de renda (se bloqueio for por renda)

PASSO 3: o que fazer No CRAS

Procure o CRAS mais próximo de sua casa.

✓ Ação Presencial

Chegue cedo (CRAS tem fila) Pegue sua senha de atendimento Fale com o assistente social Explique que seu Bolsa Família está bloqueado Mostre o motivo que anotou do app Apresente os documentos Se for dados desatualizados → Atualizar CadÚnico agora mesmo Se for condicionalidades → Trazer comprovantes ou agendar verificação Se for renda → Informar nova renda exata Peça um protocolo/comprovante de sua visita

PASSO 4: quanto tempo até desbloquear?

Dados desatualizados: 3-5 dias úteis após atualizar

Condicionalidades: 3-5 dias após comprovante chegar ao sistema

Revisão/pente-fino: 2-4 semanas (pode variar)

Erro administrativo: 1-2 semanas após comprovação

PASSO 5: você recebe retroativo?

Sim! Se você regularizar sua situação e o governo confirmar que você continua tendo direito, recebe os meses que ficou bloqueado (retroativo). Se o benefício foi CANCELADO (não bloqueado), aí não recebe.

Vai desbloquear agora mesmo? Clique abaixo