Bolsa Família Bloqueado: como resolver - folha de cerquilho

Anúncios
A maioria dos bloqueios de Bolsa Família é reversível. Vamos fazer passo a passo: como descobrir por que foi bloqueado, onde verificar a situação, e o que fazer para desbloquear rápido.
PASSO 1: verificar a situação online
Antes de sair de casa, descubra o motivo.
- Entre no site do Gov
- Faça login com CPF e senha
- Clique em “Ações e Programas”
- Vá em “Benefícios”
- Procure por “Bloqueado”, “Suspenso” ou “Problemas”
- A mensagem dirá o motivo (dados desatualizados, renda acima, condicionalidades, etc)
Dica: Anote o MOTIVO exato que aparecer. Você vai precisar dessa informação para ir ao CRAS.
PASSO 2: reunir documentos (antes de ir)
Prepare isso agora. Você vai precisar no CRAS:
Seus documentos:
- CPF (original ou cópia)
- RG ou CNH (com foto)
- Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone recente)
Documentos de TODOS os membros da família:
- CPF de cada um
- Comprovante de escolaridade das crianças (se bloqueio for por educação)
- Comprovante de vacinação (se bloqueio for por saúde)
- Comprovante de renda (se bloqueio for por renda)
PASSO 3: o que fazer No CRAS
Procure o CRAS mais próximo de sua casa.
✓ Ação Presencial
- Chegue cedo (CRAS tem fila)
- Pegue sua senha de atendimento
- Fale com o assistente social
- Explique que seu Bolsa Família está bloqueado
- Mostre o motivo que anotou do app
- Apresente os documentos
- Se for dados desatualizados → Atualizar CadÚnico agora mesmo
- Se for condicionalidades → Trazer comprovantes ou agendar verificação
- Se for renda → Informar nova renda exata
- Peça um protocolo/comprovante de sua visita
PASSO 4: quanto tempo até desbloquear?
Dados desatualizados: 3-5 dias úteis após atualizar
Condicionalidades: 3-5 dias após comprovante chegar ao sistema
Revisão/pente-fino: 2-4 semanas (pode variar)
Erro administrativo: 1-2 semanas após comprovação
PASSO 5: você recebe retroativo?
Sim! Se você regularizar sua situação e o governo confirmar que você continua tendo direito, recebe os meses que ficou bloqueado (retroativo). Se o benefício foi CANCELADO (não bloqueado), aí não recebe.
Vai desbloquear agora mesmo? Clique abaixo