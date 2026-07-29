Bolsa Família Bloqueado: como resolver - folha de cerquilho

Bolsa Família Bloqueado: como resolver

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A maioria dos bloqueios de Bolsa Família é reversível. Vamos fazer passo a passo: como descobrir por que foi bloqueado, onde verificar a situação, e o que fazer para desbloquear rápido.

VERIFIQUE AQUI

PASSO 1: verificar a situação online

Antes de sair de casa, descubra o motivo.

  1. Entre no site do Gov
  2. Faça login com CPF e senha
  3. Clique em “Ações e Programas”
  4. Vá em “Benefícios”
  5. Procure por “Bloqueado”, “Suspenso” ou “Problemas”
  6. A mensagem dirá o motivo (dados desatualizados, renda acima, condicionalidades, etc)
CONFIRA AGORA

Dica: Anote o MOTIVO exato que aparecer. Você vai precisar dessa informação para ir ao CRAS.

PASSO 2: reunir documentos (antes de ir)

Prepare isso agora. Você vai precisar no CRAS:

Seus documentos:

  • CPF (original ou cópia)
  • RG ou CNH (com foto)
  • Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone recente)

Documentos de TODOS os membros da família:

  • CPF de cada um
  • Comprovante de escolaridade das crianças (se bloqueio for por educação)
  • Comprovante de vacinação (se bloqueio for por saúde)
  • Comprovante de renda (se bloqueio for por renda)

PASSO 3: o que fazer No CRAS

Procure o CRAS mais próximo de sua casa.

✓ Ação Presencial

  1. Chegue cedo (CRAS tem fila)
  2. Pegue sua senha de atendimento
  3. Fale com o assistente social
  4. Explique que seu Bolsa Família está bloqueado
  5. Mostre o motivo que anotou do app
  6. Apresente os documentos
  7. Se for dados desatualizados → Atualizar CadÚnico agora mesmo
  8. Se for condicionalidades → Trazer comprovantes ou agendar verificação
  9. Se for renda → Informar nova renda exata
  10. Peça um protocolo/comprovante de sua visita

PASSO 4: quanto tempo até desbloquear?

Dados desatualizados: 3-5 dias úteis após atualizar

Condicionalidades: 3-5 dias após comprovante chegar ao sistema

Revisão/pente-fino: 2-4 semanas (pode variar)

Erro administrativo: 1-2 semanas após comprovação

PASSO 5: você recebe retroativo?

Sim! Se você regularizar sua situação e o governo confirmar que você continua tendo direito, recebe os meses que ficou bloqueado (retroativo). Se o benefício foi CANCELADO (não bloqueado), aí não recebe.

Vai desbloquear agora mesmo? Clique abaixo

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