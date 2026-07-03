BTG Pactual do seu jeito - folha de cerquilho

BTG Pactual do seu jeito

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Você paga apenas pelos benefícios que realmente vai usar. ABRA SUA CONTA BTG

Quer um exemplo? Seu cartão tem seguro viagem automático, mas você nunca viaja. Paga por salas VIP, mas viaja de ônibus. Paga cashback automático em investimentos, mas você investe em outro lugar. Resultado: seu dinheiro indo para benefícios que não fazem sentido para você.

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O BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, pensou diferente.

Seus cartões funcionam como um cardápio de buffet: você escolhe exatamente o que quer pagar. Quer salas VIP? Contrata. Quer cashback em investimentos? Ativa. Quer módulo de viagem premium? Escolhe. Quer simplificar? Remove. Tudo no app, em segundos, sem burocracia.

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Resultado? Você paga apenas pelos benefícios que realmente vai usar. Não há desperdício. Não há taxa por benefício que fica guardado.

Por que cartões modulares mudaram o jogo

Bancos tradicionais oferecem um cartão “pronto”: aqui estão seus benefícios, aqui está o preço, toma ou larga.

BTG oferece liberdade.

Você quer um cartão básico com cashback simples? Existe. Quer o mesmo cartão + módulo de viagem + salas VIP? Só ativa os dois. Quer remover o módulo porque vai viajar menos? Remove, e sua anuidade cai.

É matemática simples: benefícios que você usa geram valor real. Benefícios que você nunca vai tocar são apenas custos.

BTG percebeu que seus clientes investidores são inteligentes o suficiente para saber o que precisam. Então em vez de obrigar todos os benefícios, deixa você escolher.

Para cada tipo de pessoa, um cartão

Se você quer simplicidade: começa com um cartão básic, sem anuidade, com cashback direto.

Se você viaja: escolhe o módulo de viagem, seguro, salas VIP, IOF Zero internacional.

Se você investe no BTG: seu cartão pode ser lastreado pelos seus investimentos, quanto mais você investe, mais benefícios ganha de graça.

Se você quer o máximo: monta o cartão Black com todos os módulos, salas VIP ilimitadas, IOF Especial (cashback de 5,28% em compras internacionais), limite dinâmico por investimentos.

Se você viaja internacional: cartão TAP com milhas, até 4 milhas por dólar, fast tracks grátis, malas extras sem pagar.

Benefícios que realmente importam

IOF Zero Sempre: Compras internacionais de débito saem com IOF de 1,1% (bem abaixo do crédito tradicional de 6,28%).

Compras internacionais de débito saem com IOF de 1,1% (bem abaixo do crédito tradicional de 6,28%). IOF Especial (Black): Receba de volta 5,28% das compras internacionais na fatura, é como se o cartão pagasse você por viajar.

Receba de volta 5,28% das compras internacionais na fatura, é como se o cartão pagasse você por viajar. Cashback até 1,7%: Algumas compras viram dinheiro na fatura.

Algumas compras viram dinheiro na fatura. Pontos Que Não Expiram: Acumule até 3,5 pontos por dólar gasto e transfira para Smiles ou TudoAzul quando quiser.

Acumule até 3,5 pontos por dólar gasto e transfira para Smiles ou TudoAzul quando quiser. Salas VIP Ilimitadas (Black): Acesso a mais de 1.000 salas em aeroportos mundiais.

Acesso a mais de 1.000 salas em aeroportos mundiais. Limite por Investimentos: Se investe R$ 100 mil no BTG, seu limite pode usar esse dinheiro como garantia.

Se investe R$ 100 mil no BTG, seu limite pode usar esse dinheiro como garantia. Personalização Total: Você escolhe cada benefício, módulo de viagem, investimentos, entretenimento.

O diferencial mesmo: você não paga “no escuro”. Vê cada benefício, seu custo, e decide se contrata. Não há cobrança surpresa. Não há taxa por benefício que você não usa. É transparência financeira.

Quanto custa? menos do que você imagina

O BTG oferece anuidade estratificada e flexível: cartão básico pode sair de graça (se atender critérios), e cartões premium começam a partir de R$ 30-50/mês.

Mas aqui está a lógica: cada R$ 1 mil em gastos ou R$ 10 mil investidos no BTG = R$ 10 de desconto na anuidade. Portabilidade de salário = isenção total.

Para muita gente, o cartão sai grátis. Para quem viaja bastante, os benefícios pagam a anuidade sozinhos.

Quer conhecer os 4 cartões BTG em detalhes?