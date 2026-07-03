PagBank: defina o seu limite

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No PagBank, você mesmo define seu limite. QUERO O PAGBANK

Não é magia, é simples. Você aplica um dinheiro em um CDB (investimento seguro que rende 130% do CD, bem acima da poupança) ou reserva parte do seu saldo, e aquele valor vira seu limite de crédito. Você está no controle total. Sem burocracia. Sem análise rígida. Sem traições.

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E melhor ainda? Sem anuidade. Nunca. Em nenhuma condição.

A revolução do limite garantido

A maioria dos bancos funciona assim: você pede limite, eles analisam você, fazem perguntas, verificam score, e eles decidem quanto você pode gastar.

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O PagBank funciona diferente: você decide.

Se quer limite de R$ 300, aplica R$ 300 em CDB. Se quer R$ 10 mil, aplica R$ 10 mil. Se depois quiser aumentar, apenas aplica mais. Tudo no app, em segundos. Sem formulários, sem burocracia.

Enquanto isso, seu dinheiro está rendendo 130% do CDI (muito melhor que poupança). Você não perde nada. Ganha crédito e juros ao mesmo tempo.

Para quem o PagBank é perfeito

Quem foi negativado: Bancos tradicionais recusam. O PagBank abre a porta, basta ter R$ 300 para começar.

Bancos tradicionais recusam. O PagBank abre a porta, basta ter R$ 300 para começar. Quem tem score baixo: Sem análise de crédito rígida. Seu limite é seu próprio dinheiro.

Sem análise de crédito rígida. Seu limite é seu próprio dinheiro. Quem quer controle: Você sabe exatamente qual é seu limite porque você escolhe ele.

Você sabe exatamente qual é seu limite porque você escolhe ele. Quem viaja: Cartão internacional, sem anuidade, aceito no exterior.

Cartão internacional, sem anuidade, aceito no exterior. Quem quer investir: Seu CDB renderiza enquanto vira limite. Melhor dos dois mundos.

Seu CDB renderiza enquanto vira limite. Melhor dos dois mundos. Quem não quer pagar anuidade: Pode ser o cartão mais caro do mercado, no PagBank é grátis.

Benefícios que valem de verdade

Cashback até 1%: Suas compras geram dinheiro de volta. Faturas até R$ 3 mil = 0,5% de cashback. Acima de R$ 3 mil = 1% de cashback.

Parcelamento em até 24x: Quer parcelar aquela compra? Tudo no app, rápido e fácil.

Cartão Virtual Grátis: Recebe aprovação do cartão de crédito e já pode usar online, não precisa esperar a entrega.

Programa Vai de Visa: Descontos exclusivos em compras, viagens, entretenimento.

Pagamento por Aproximação: Pague tocando o cartão na maquininha, rápido e seguro.

Compatibilidade com Carteiras Digitais: Use com Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

Quer explorar as opções de cartão do PagBank?