3 formas de ter crédito no PagBank

3 formas de ter crédito no PagBank

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O PagBank não oferece apenas um cartão. Oferece soluções diferentes para perfis diferentes. Todos sem anuidade. Todos com controle em suas mãos. Conheça as três principais opções e escolha a que faz sentido para você.

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CARTÃO DE DÉBITO: para movimentar sua conta

O que é: O cartão que vem junto com sua conta PagBank. Serve para movimentar o dinheiro que você tem depositado na conta.

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✓ 100% Grátis Sem anuidade, sem taxa de emissão, sem nada. Grátis.

✓ Movimenta Sua Conta Use o dinheiro que está depositado em sua conta digital PagBank.

✓ Bandeira Visa Aceito em milhares de estabelecimentos no Brasil e exterior.

✓ Sem Fatura Não gera fatura porque você está gastando seu próprio dinheiro.

✓ Pagamento por Aproximação Toque e pronto — tecnologia NFC integrada.

✓ Carteira Digital Compatível com Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

✓ Saques Internacionais Saque em dólar e outras moedas no exterior.

Para Quem É: Quem quer um cartão básico, prático, para usar o dinheiro que já tem depositado.

CARTÃO DE DÉBITO

2️⃣CARTÃO DE CRÉDITO

O que é: Você aplica um valor em CDB (ou reserva do saldo), e aquele valor vira seu limite de crédito. Totalmente seguro, totalmente sob seu controle.

✓ Zero Anuidade Sem taxa de emissão, sem mensalidade. Nunca paga nada.

✓ Limite Você Escolhe Aplica a partir de R$ 300. Pode chegar até R$ 300 mil. Você decide o valor.

✓ CDB Rende Enquanto Vira Limite Seu dinheiro aplicado em CDB rende 130% do CDI — muito acima da poupança.

✓ Cashback até 1% Faturas até R$ 3k = 0,5%. Acima de R$ 3k = 1% de cashback direto de volta.

✓ Parcelamento até 24x Compre e divida em até 24 parcelas pelo app.

✓ Cartão Virtual Imediato Liberação da função crédito + cartão virtual para usar online na hora.

✓ Fatura Flexível Paga tudo de uma vez ou parcela como quiser.

✓ Programa Vai de Visa Descontos em compras, viagens, eventos parceiros.

✓ Compras Internacionais Cartão aceito no Brasil e no exterior com IOF (imposto Operações Financeiras) aplicável.

Para Quem É: Quem quer crédito sem burocracia, sem análise rígida, com limite que você controla. Perfeito para quem já tem investimentos ou quer começar com limite pequeno.

CARTÃO DE CRÉDITO

3️⃣CRÉDITO PARA NEGATIVADOS: a porta aberta

O que é: Se você está negativado ou tem score muito baixo, os bancos tradicionais fecham a porta. O PagBank abre.

✓ Sem Consulta SPC/Serasa Não consulta score. Não nega por estar negativado.

✓ Limite Garantido por Você Você aplica R$ 300 em CDB, viram R$ 300 de limite. Tudo garantido pelo seu dinheiro.

✓ Reconstrua Seu Histórico Usar o cartão responsavelmente melhora seu score ao longo do tempo.

✓ Mesmo Cashback e Benefícios 0,5-1% cashback, Vai de Visa, tudo igual ao cartão normal.

✓ Sem Anuidade Óbvio, nenhum cartão PagBank cobra taxa mensal.

Para Quem É: Quem está negativado, com score ruim, ou foi recusado em outros bancos. É sua chance de começar de novo sem traição.

CRÉDITO PARA NEGATIVADOS

Qual desses é você?

Escolha DÉBITO se: Quer apenas movimentar a conta com segurança. Sem crédito. Sem fatura.

Escolha CRÉDITO COM LIMITE GARANTIDO se: Quer crédito real, sem análise rígida, com limite que você controla. Quer que seu dinheiro renda enquanto vira limite.

Escolha CRÉDITO PARA NEGATIVADOS se: Está com nome sujo e precisa de uma porta aberta. Quer reconstruir seu histórico de forma segura.

Pronto para começar sua jornada com o PagBank?

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