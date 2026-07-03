3 formas de ter crédito no PagBank

Anúncios

O PagBank não oferece apenas um cartão. Oferece soluções diferentes para perfis diferentes. Todos sem anuidade. Todos com controle em suas mãos. Conheça as três principais opções e escolha a que faz sentido para você.

Anúncios

CARTÃO DE DÉBITO: para movimentar sua conta

O que é: O cartão que vem junto com sua conta PagBank. Serve para movimentar o dinheiro que você tem depositado na conta.

Anúncios

✓ 100% Grátis Sem anuidade, sem taxa de emissão, sem nada. Grátis.

✓ Movimenta Sua Conta Use o dinheiro que está depositado em sua conta digital PagBank.

✓ Bandeira Visa Aceito em milhares de estabelecimentos no Brasil e exterior.

✓ Sem Fatura Não gera fatura porque você está gastando seu próprio dinheiro.

✓ Pagamento por Aproximação Toque e pronto — tecnologia NFC integrada.

✓ Carteira Digital Compatível com Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

✓ Saques Internacionais Saque em dólar e outras moedas no exterior.

Para Quem É: Quem quer um cartão básico, prático, para usar o dinheiro que já tem depositado.

2️⃣CARTÃO DE CRÉDITO

O que é: Você aplica um valor em CDB (ou reserva do saldo), e aquele valor vira seu limite de crédito. Totalmente seguro, totalmente sob seu controle.

✓ Zero Anuidade Sem taxa de emissão, sem mensalidade. Nunca paga nada.

✓ Limite Você Escolhe Aplica a partir de R$ 300. Pode chegar até R$ 300 mil. Você decide o valor.

✓ CDB Rende Enquanto Vira Limite Seu dinheiro aplicado em CDB rende 130% do CDI — muito acima da poupança.

✓ Cashback até 1% Faturas até R$ 3k = 0,5%. Acima de R$ 3k = 1% de cashback direto de volta.

✓ Parcelamento até 24x Compre e divida em até 24 parcelas pelo app.

✓ Cartão Virtual Imediato Liberação da função crédito + cartão virtual para usar online na hora.

✓ Fatura Flexível Paga tudo de uma vez ou parcela como quiser.

✓ Programa Vai de Visa Descontos em compras, viagens, eventos parceiros.

✓ Compras Internacionais Cartão aceito no Brasil e no exterior com IOF (imposto Operações Financeiras) aplicável.

Para Quem É: Quem quer crédito sem burocracia, sem análise rígida, com limite que você controla. Perfeito para quem já tem investimentos ou quer começar com limite pequeno.

3️⃣CRÉDITO PARA NEGATIVADOS: a porta aberta

O que é: Se você está negativado ou tem score muito baixo, os bancos tradicionais fecham a porta. O PagBank abre.

✓ Sem Consulta SPC/Serasa Não consulta score. Não nega por estar negativado.

✓ Limite Garantido por Você Você aplica R$ 300 em CDB, viram R$ 300 de limite. Tudo garantido pelo seu dinheiro.

✓ Reconstrua Seu Histórico Usar o cartão responsavelmente melhora seu score ao longo do tempo.

✓ Mesmo Cashback e Benefícios 0,5-1% cashback, Vai de Visa, tudo igual ao cartão normal.

✓ Sem Anuidade Óbvio, nenhum cartão PagBank cobra taxa mensal.

Para Quem É: Quem está negativado, com score ruim, ou foi recusado em outros bancos. É sua chance de começar de novo sem traição.

Qual desses é você?

Escolha DÉBITO se: Quer apenas movimentar a conta com segurança. Sem crédito. Sem fatura.

Escolha CRÉDITO COM LIMITE GARANTIDO se: Quer crédito real, sem análise rígida, com limite que você controla. Quer que seu dinheiro renda enquanto vira limite.

Escolha CRÉDITO PARA NEGATIVADOS se: Está com nome sujo e precisa de uma porta aberta. Quer reconstruir seu histórico de forma segura.

Pronto para começar sua jornada com o PagBank?