Como solicitar os adicionais do Bolsa Família

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Você quanto PODE receber. Mas agora vem a parte prática: como REALMENTE receber?
A boa notícia: é simples. Mas precisa tomar a iniciativa VOCÊ. O governo não vem procurar você.
Formas de solicitar os adicionais
Vá ao centro de atendimento social
Passo a passo:
- Localize o CRAS mais perto de sua casa
- Chegue cedo (tem fila)
- Pegue sua senha de atendimento
- Fale com o assistente social
- Diga: “Quero informar sobre bebê recém-nascido / gravidez / nova criança”
- Leve os documentos (ver checklist abaixo)
- Assistente vai:
✓ Atualizar seu cadastro
✓ Incluir a criança/gravidez
✓ Calcular os adicionais
✓ Aprovar no mesmo dia (em 90% dos casos)
Pelo site Gov
Passo a passo:
- Acesse: www.gov.br/cidadania
- Procure “Bolsa Família”
- Clique em “Solicitar Benefício” ou “Atualizar Cadastro”
- Escolha “Solicitar Adicionais”
- Faça login com CPF (senha do gov.br)
- Preencha quais adicionais está solicitando
- Insira dados das crianças/gravidez
- Envie documentos (fotos ou PDF)
- Aguarde resposta (3-7 dias úteis)
Pelo telefone 111
Passo a passo:
- Ligue: 111 (gratuito)
- Escolha “Bolsa Família”
- Diga: “Quero solicitar adicional (gestante/criança/bebê)”
- Informe dados solicitados
- Operador vai orientar:
✓ Como enviar documentos
✓ Qual é o próximo passo
✓ Quando você receberá resposta
Pelo aplicativo Bolsa Família
Passo a passo:
- Abra app “Bolsa Família”
- Vá em “Meu Benefício”
- Procure “Solicitar Adicionais” ou “Atualizar Informações”
- Escolha qual adicional você quer solicitar
- Preencha as informações (nome da criança, data nascimento, etc)
- Envie fotos dos documentos (certidão nascimento, carteirinha vacinação, etc)
- Aguarde análise (3-5 dias úteis)
Documentos que você precisa levar
SEU (Beneficiário):
- ✓ CPF
- ✓ RG ou CNH
- ✓ Comprovante de residência
PARA CRIANÇA/BEBÊ:
- ✓ Certidão de nascimento (original ou cópia autenticada)
- ✓ CPF (se tiver)
- ✓ Carteirinha de vacinação (se solicitado)
PARA GESTANTE:
- ✓ Comprovante médico (ultrasom, cartão de pré-natal, qualquer documento médico)
- ✓ Ou declaração de que está grávida (sem precisar de comprovação formal)
PARA ADOLESCENTE 18-21:
- ✓ Documento da instituição de ensino/programa social
- ✓ Comprovante que estuda (boletim, comprovante matricula)