Como solicitar os adicionais do Bolsa Família

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Você quanto PODE receber. Mas agora vem a parte prática: como REALMENTE receber?

A boa notícia: é simples. Mas precisa tomar a iniciativa VOCÊ. O governo não vem procurar você.

Formas de solicitar os adicionais

Vá ao centro de atendimento social

Passo a passo:

Localize o CRAS mais perto de sua casa Chegue cedo (tem fila) Pegue sua senha de atendimento Fale com o assistente social Diga: “Quero informar sobre bebê recém-nascido / gravidez / nova criança” Leve os documentos (ver checklist abaixo) Assistente vai:

✓ Atualizar seu cadastro

✓ Incluir a criança/gravidez

✓ Calcular os adicionais

✓ Aprovar no mesmo dia (em 90% dos casos)

Pelo site Gov

Passo a passo:

Acesse: www.gov.br/cidadania Procure “Bolsa Família” Clique em “Solicitar Benefício” ou “Atualizar Cadastro” Escolha “Solicitar Adicionais” Faça login com CPF (senha do gov.br) Preencha quais adicionais está solicitando Insira dados das crianças/gravidez Envie documentos (fotos ou PDF) Aguarde resposta (3-7 dias úteis)

Pelo telefone 111

Passo a passo:

Ligue: 111 (gratuito) Escolha “Bolsa Família” Diga: “Quero solicitar adicional (gestante/criança/bebê)” Informe dados solicitados Operador vai orientar:

✓ Como enviar documentos

✓ Qual é o próximo passo

✓ Quando você receberá resposta

Pelo aplicativo Bolsa Família

Passo a passo:

Abra app “Bolsa Família” Vá em “Meu Benefício” Procure “Solicitar Adicionais” ou “Atualizar Informações” Escolha qual adicional você quer solicitar Preencha as informações (nome da criança, data nascimento, etc) Envie fotos dos documentos (certidão nascimento, carteirinha vacinação, etc) Aguarde análise (3-5 dias úteis)

Documentos que você precisa levar

SEU (Beneficiário):

✓ CPF

✓ RG ou CNH

✓ Comprovante de residência

PARA CRIANÇA/BEBÊ:

✓ Certidão de nascimento (original ou cópia autenticada)

✓ CPF (se tiver)

✓ Carteirinha de vacinação (se solicitado)

PARA GESTANTE:

✓ Comprovante médico (ultrasom, cartão de pré-natal, qualquer documento médico)

✓ Ou declaração de que está grávida (sem precisar de comprovação formal)

PARA ADOLESCENTE 18-21:

✓ Documento da instituição de ensino/programa social

✓ Comprovante que estuda (boletim, comprovante matricula)

Pronto para aumentar sua renda?