Como o corte influencia o miolo do pão

Existe um momento na vida de todo pão artesanal em que tudo pode dar errado. Não é na sova. Não é na fermentação. É no segundo em que a lâmina toca a superfície da massa, milímetros antes de entrar no forno. Ali, naquele gesto de menos de três segundos, o padeiro decide se a pressão acumulada durante horas de fermentação vai escapar de forma controlada pela crosta ou se vai detonar por dentro, estilhaçando a rede de glúten e abrindo crateras no miolo.

A pestana do pão, aquele corte elegante que parece existir apenas por vaidade estética, é na verdade uma válvula de escape projetada para direcionar a expansão volumétrica de gases presos sob pressão. E a física por trás desse processo é tão precisa quanto a de uma junta de dilatação numa ponte de concreto: se o ângulo estiver errado, se a profundidade ultrapassar o limite, a estrutura cede no lugar errado.

A verdade que poucos padeiros discutem abertamente é esta: quando o corte não respeita o ângulo de aproximadamente 45° e a profundidade adequada, a pressão interna do gás carbônico rompe a rede proteica por baixo da superfície, criando buracos irregulares no miolo e não a abertura controlada na crosta que todos desejam.

O que acontece dentro da massa antes do corte

Para compreender o papel da pestana, é preciso primeiro enxergar a massa de pão pelo que ela realmente é: um sistema pressurizado de células gasosas encapsuladas por uma teia elástica de proteínas.

Durante a fermentação, as leveduras metabolizam açúcares e liberam gás carbônico (CO₂). Esse gás não escapa livremente. Ele fica retido dentro de milhões de microcélulas formadas pela rede de glúten, uma malha tridimensional construída pelas proteínas glutenina e gliadina ao absorverem água e sofrerem ação mecânica durante a sova.

Estudos publicados no periódico científico E3S Web of Conferences (2020) monitoraram a concentração de CO₂ liberado por massas de pão durante a fermentação e identificaram que a produção gasosa segue uma curva ascendente até aproximadamente 90 a 120 minutos de processo, dependendo da temperatura ambiente. A faixa ideal de fermentação, entre 26 °C e 32 °C, corresponde ao pico de atividade das leveduras, com produção máxima de gás e consequente aumento de volume da massa entre 50% e 100%.

Cada célula gasosa dentro da massa funciona como um microbalão. A parede desse balão é formada por uma película de glúten revestida por uma fina camada de amido e água. Enquanto a parede suporta a pressão interna, o gás permanece contido. Quando a parede se rompe, seja por estiramento excessivo, por calor ou por fragilidade da rede: o gás migra, coalesce com células vizinhas e forma bolhas maiores. É exatamente esse fenômeno que gera os buracos indesejados no miolo de um pão mal cortado.

A termodinâmica dos primeiros minutos no forno

O momento em que a massa entra no forno é o início de uma cascata termodinâmica irreversível. Cada faixa de temperatura desencadeia reações específicas que se sobrepõem num intervalo de poucos minutos. Compreender essa sequência é fundamental para entender por que o corte precisa ser feito com precisão cirúrgica.

Infográfico — Cronologia Térmica no Forno:

A tabela a seguir sintetiza os eventos que se sucedem no interior da massa de pão a partir do momento em que ela é exposta ao calor do forno:

Faixa de temperatura (°C) Evento principal Consequência para a estrutura 30 – 45 Aceleração máxima da atividade das leveduras Produção intensa de CO₂; pressão interna atinge o pico 45 – 55 Morte progressiva das leveduras Produção de CO₂ cessa gradualmente 50 – 60 Expansão térmica dos gases já existentes Volume das células gasosas aumenta até 30% 60 – 70 Início da desnaturação proteica do glúten Rede começa a enrijecer; perde elasticidade 60 – 80 Gelatinização do amido de trigo Grânulos de amido absorvem água e incham, formando gel 70 – 80 Coagulação completa das proteínas Estrutura do miolo se fixa de forma permanente 100 Evaporação da água livre Vapor contribui para a última fase de expansão Fonte: Dados compilados a partir de Modernist Cuisine (2024), American Society of Baking (2023), Grenier et al. — INRAE (2021) e ScienceDirect (2020).

A observação fundamental aqui é temporal: entre 30 °C e 60 °C, a massa ainda é elástica e a pressão interna está crescendo. Esse intervalo de temperatura, que dura aproximadamente de 6 a 12 minutos dependendo da potência do forno, é o que os cientistas de alimentos chamam de janela de expansão. É nesse período que o pão ganha volume, o chamado “salto de forno”.

Segundo pesquisa da Campden BRI (Reino Unido), a contribuição da levedura para o salto de forno é limitada a cerca de 10 a 20% do aumento de volume total. O restante vem da expansão térmica dos gases já retidos na massa e da evaporação parcial do etanol produzido durante a fermentação. A maior parte da força que empurra a massa para cima não é biológica, é física pura.

Direcionando a explosão: por que o ângulo importa

Quando um padeiro faz a pestana, ele não está apenas “abrindo” a massa. Ele está criando uma zona de menor resistência mecânica na superfície do pão. É o equivalente a instalar uma válvula de alívio num recipiente sob pressão: quando a pressão interna aumenta, o sistema cede pelo ponto projetado, não por onde a estrutura é mais frágil.

O ângulo do corte determina a direção da expansão. E aqui reside a diferença entre um pão com pestana aberta, miolo uniforme e crosta crocante e um pão com rachaduras irregulares, buracos concentrados em regiões aleatórias e crosta que se descola do miolo.

A geometria do corte pode ser descrita em três variáveis críticas:

Ângulo da lâmina em relação à superfície da massa: o valor de referência é aproximadamente 30° a 45° em relação ao plano horizontal da massa. Quando o corte é feito nessa angulação, a lâmina cria uma aba (a “orelha” do pão) que se levanta durante a expansão, permitindo que o gás escape lateralmente por baixo dessa aba enquanto a crosta se forma por cima. O resultado é uma abertura controlada, com o miolo preservado.

Profundidade do corte: a profundidade ideal varia entre 0,5 cm e 1,0 cm, o suficiente para romper a “pele” formada durante a moldagem, mas sem atingir o centro da rede de glúten. Cortes muito rasos (menos de 0,3 cm) são selados rapidamente pelo calor do forno e não funcionam como válvula de escape. Cortes muito profundos (acima de 1,5 cm) comprometem a integridade estrutural da massa, causando colapso localizado.

Velocidade e decisão do gesto: um corte hesitante, feito em dois ou três movimentos, arrasta a massa em vez de adiocioná-la. Isso fecha parcialmente a abertura por aderência, anulando o efeito de descompressão. O gesto precisa ser único, rápido e contínuo, como uma incisão cirúrgica.

O que acontece quando o corte é perpendicular (a 90°)

Diagrama comparativo — corte a 45° e corte a 90°:

Quando a lâmina entra perpendicular à superfície da massa, formando um ângulo de 90°, o corte cria uma fenda simétrica. Essa fenda, ao contrário da aba inclinada, não tem direção preferencial de abertura. O gás que se expande nos primeiros minutos de forno encontra resistência igual em ambos os lados do corte. O resultado é previsível pela física: a pressão busca o caminho de menor resistência, que agora não é mais a superfície cortada, mas sim as regiões internas da massa onde a rede de glúten é mais fina.

O mecanismo funciona assim:

Corte a 45° (correto): A pressão empurra a aba para cima → o gás escapa pela abertura lateral → o miolo se expande uniformemente → a crosta se abre com pestana definida.

Corte a 90° (problemático): A pressão encontra resistência simétrica na fenda → busca saída pelas paredes internas das células gasosas → rompe a rede de glúten entre as camadas do miolo → forma bolhas grandes e irregulares no interior → a crosta pode rachar em pontos não previstos.

Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisa para Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente da França (INRAE) publicaram em 2021 um estudo detalhado sobre a ruptura das paredes de células gasosas durante o forneamento. A pesquisa, conduzida por Grenier e colaboradores, demonstrou que a abertura das células gasosas é resultado de múltiplos fatores físicos simultâneos e que a temperatura de ruptura das paredes depende diretamente da qualidade da rede de glúten e da presença de água disponível para a gelatinização do amido.

As conclusões indicam que massas preparadas com menos água (40 a 42% de hidratação) apresentam temperaturas de ruptura celular mais baixas, o que significa que a estrutura cede antes de se consolidar. Em termos práticos: uma massa pouco hidratada, combinada com um corte perpendicular, é a receita para um miolo esburacado e uma crosta rachada.

A relação entre hidratação, proteína e resposta ao corte

Nem toda massa responde da mesma forma ao corte. A capacidade da rede de glúten de direcionar a expansão gasosa depende de pelo menos três variáveis intrínsecas à formulação:

Teor proteico da farinha: farinhas com teor proteico entre 12% e 14% (farinhas de força) formam redes de glúten mais extensíveis e resistentes. Essas redes suportam maior pressão interna antes de ceder, o que significa que o corte da pestana funciona de forma mais previsível. Farinhas com menos de 10% de proteína formam redes fracas que se rompem por pressão interna mesmo com o corte correto.

Nível de hidratação: massas com hidratação entre 70% e 80% (proporção de água em relação ao peso da farinha) produzem redes de glúten mais extensíveis. A água funciona como plastificante das proteínas, permitindo que a rede se estique mais antes de romper. Massas com hidratação abaixo de 60% tendem a ter redes rígidas que fraturam em vez de se esticar e a pressão interna encontra caminhos de fuga pelo miolo, não pela crosta.

Desenvolvimento mecânico da massa (sova): a sova alinha as cadeias proteicas e cria camadas na rede de glúten. Uma massa insuficientemente sovada possui rede desorganizada, com pontos fracos distribuídos aleatoriamente. Quando a pressão interna aumenta, esses pontos fracos cedem antes da pestana, gerando buracos no miolo que não deveriam existir.

A relação entre essas variáveis pode ser resumida da seguinte forma:

Condição da massa Resposta ao corte a 45° Resposta ao corte a 90° Alta proteína + alta hidratação + boa sova Pestana aberta, miolo uniforme, expansão controlada Pestana parcial, leve irregularidade no miolo Alta proteína + baixa hidratação + boa sova Pestana discreta, miolo denso mas regular Rachadura na crosta, miolo com bolhas concentradas Baixa proteína + alta hidratação + sova fraca Pestana fraca, miolo irregular mesmo com corte correto Miolo completamente irregular, crosta rachada em múltiplos pontos Baixa proteína + baixa hidratação + sova fraca Corte não abre, pão rompe por baixo Colapso parcial da estrutura, buracos grandes no miolo

A influência do vapor nos primeiros minutos

O vapor de água dentro do forno cumpre uma função que vai além de criar crosta brilhante. Nos primeiros 15 a 20 minutos de forneamento, o vapor mantém a superfície da massa flexível, impedindo que a crosta se forme prematuramente. Sem vapor, a superfície endurece antes que a expansão interna se complete e a pressão dos gases, sem conseguir abrir a pestana já enrijecida, busca saída por caminhos alternativos no miolo.

O processo funciona assim: o vapor condensa sobre a superfície fria da massa, formando uma película de água que atua como isolante térmico temporário. Essa película retarda a reação de Maillard (responsável pelo escurecimento e endurecimento da crosta) por tempo suficiente para que a expansão dos gases empurre a aba da pestana para cima.

Tom Cucuzza, pesquisador e autor de referência sobre fermentação natural, observa em suas publicações no The Sourdough Journey (2022) que a ausência de vapor é uma das causas mais frequentes de pestanas que não abrem: “O pão precisa estar em um ambiente úmido e a superfície da massa precisa permanecer flexível até que o pão tenha expandido completamente, aproximadamente 15 a 20 minutos após a carga no forno.”

A combinação de corte correto (45°, profundidade adequada) com vapor suficiente cria uma sinergia: o corte direciona a expansão, e o vapor garante que a direção permaneça viável durante toda a janela de expansão térmica.

Por que o corte é mais importante do que a maioria dos padeiros acredita

Existe uma tendência, especialmente entre padeiros iniciantes, de tratar a pestana como etapa decorativa, algo que se faz por tradição ou por estética, sem compreender a mecânica por trás do gesto. Essa visão é perigosa porque leva a cortes improvisados: muito rasos, muito profundos, perpendiculares, hesitantes ou feitos com instrumentos inadequados (facas de cozinha, tesouras, estiletes).

Cada uma dessas variações altera o comportamento termodinâmico do pão nos primeiros minutos de forno. Um corte raso demais é como uma válvula de pressão bloqueada: a pressão se acumula, não encontra saída pela crosta, e rompe a rede de glúten por dentro. Um corte profundo demais é como abrir uma comporta: o gás escapa rápido demais, a massa perde sustentação estrutural e colapsa antes que o amido gelatinize e fixe a forma.

O ângulo de 45° não é um número arbitrário. Ele é o ponto de equilíbrio entre duas forças opostas: a pressão interna dos gases que empurra para cima e para fora, e a tensão superficial da massa que resiste à abertura. Nesse ângulo, a aba criada pelo corte funciona como uma rampa: o gás desliza por baixo dela, levantando-a progressivamente, enquanto a crosta se forma por cima da aba e sela a abertura de forma gradual.

Quando o ângulo se aproxima de 90°, a rampa desaparece. Não há direcionamento. A pressão se distribui radialmente a partir da fenda, e a rede de glúten cede no ponto mais fraco, que quase nunca é a superfície cortada, mas sim uma região interna onde a rede é mais fina ou onde uma bolha de gás já existente fragilizou a parede celular.

Como um corte errado se propaga por todo o pão

A ruptura de uma única parede celular dentro da massa não é um evento isolado. Quando uma célula gasosa se rompe, o gás liberado aumenta a pressão nas células vizinhas. Se essas células já estão próximas do limite de resistência, elas também se rompem, liberando mais gás, que pressiona as células seguintes. Esse efeito cascata, descrito nos estudos de Grenier et al. (INRAE, 2021), é o mecanismo que transforma um erro pontual, um corte mal angulado, em um defeito estrutural que percorre todo o miolo do pão.

O resultado visível é um miolo com duas zonas distintas: uma região próxima à crosta com alvéolos pequenos e regulares (onde a pressão escapou corretamente pela pestana), e uma região central ou inferior com buracos grandes, irregulares e interconectados (onde a cascata de ruptura se propagou).

Essa assimetria é a assinatura de um corte inadequado. Padeiros experientes conseguem diagnosticar o problema apenas olhando para a fatia de pão: buracos concentrados na metade inferior indicam que a pressão não encontrou escape pela crosta e forçou caminho pelo interior da massa.

Protocolo de corte: traduzindo a física em gesto

A conversão dos princípios descritos ao longo deste artigo em um protocolo executável pode ser resumida na seguinte sequência:

Preparação da massa: certificar-se de que a massa atingiu o ponto correto de fermentação (aumento de volume entre 30% e 60%, dependendo da temperatura de fermentação). Uma massa subfermentada terá excesso de força residual e resistirá ao corte, fechando a abertura. Uma massa sobrefermentada terá rede de glúten enfraquecida e não sustentará a pressão interna independentemente do corte.

Posicionamento da lâmina: utilizar uma lâmina de barbear nova (a troca é recomendada a cada 3 a 5 fornadas, segundo orientações documentadas por comunidades de panificação artesanal). Posicionar a lâmina com ângulo de 30° a 45° em relação à superfície da massa, com a ponta ligeiramente inclinada para baixo.

Execução do corte: realizar o movimento em um único gesto contínuo, sem hesitação e sem retorno. A profundidade do corte deve atingir entre 0,5 cm e 1,0 cm. A extensão do corte depende do formato do pão: em formatos ovais, o corte geralmente percorre dois terços do comprimento da peça, ligeiramente descentralizado.

Entrada no forno: transferir a massa para o forno imediatamente após o corte. Cada segundo de espera permite que a superfície cortada comece a secar e aderir, reduzindo a eficácia da válvula de escape. O forno deve estar pré-aquecido (temperatura de 220 °C a 250 °C, dependendo do tipo de forno e do tamanho da peça) e deve conter vapor nos primeiros 15 a 20 minutos.

Os erros mais comuns e suas consequências físicas

A leitura da estrutura interna de um pão depois de assado e fatiado é uma ferramenta de diagnóstico poderosa. Cada defeito visível no miolo pode ser rastreado até uma causa física específica, muitas vezes relacionada ao corte da pestana.

Defeito observado no miolo Causa provável Relação com a pestana Buracos grandes concentrados na metade inferior Pressão interna não escapou pela crosta Corte muito raso ou perpendicular (90°) Túnel horizontal entre a crosta e o miolo Gás escapou pela base da aba, mas crosta selou prematuramente Corte no ângulo correto, porém sem vapor suficiente no forno Miolo denso e compacto sem alvéolos definidos Massa sobrefermentada com rede de glúten degradada Corte irrelevante — o problema é anterior Crosta rachada em local distante do corte Pressão encontrou ponto fraco fora da zona de corte Corte muito curto ou muito descentralizado Pestana aberta mas miolo irregular Massa subfermentada com tensão excessiva Corte correto, porém fermentação insuficiente

A pestana como sistema e não como etapa isolada

Separar a pestana do restante do processo de panificação é um erro conceitual que leva a frustrações recorrentes. O corte é o último elo de uma cadeia de decisões que começou na escolha da farinha e passou pela hidratação, pela sova, pela fermentação e pela moldagem. Se qualquer um desses elos estiver comprometido, o corte mais perfeito do mundo não salvará o pão.

A moldagem, por exemplo, cria a tensão superficial que segura a massa no formato desejado. Essa tensão é o que torna a superfície da massa resistente o suficiente para que o corte funcione como válvula de escape. Sem tensão superficial adequada, o corte abre em excesso e o pão se esparrama no forno. Com tensão excessiva, a massa resiste tanto ao corte que a lâmina precisa de mais pressão, resultando em incisão irregular e profundidade inconsistente.

A fermentação, por sua vez, determina a quantidade de gás disponível e a integridade da rede de glúten no momento do corte. Uma fermentação no ponto correto, com a rede ainda forte o suficiente para direcionar a expansão, é o que permite que o corte a 45° funcione como projetado. Uma fermentação excessiva enfraquece a rede a ponto de qualquer corte ser irrelevante: o gás já está escapando por rupturas internas antes mesmo de o pão entrar no forno.

Considerações finais: a geometria a serviço da gastronomia

A panificação artesanal vive um momento de expansão no Brasil. Cada vez mais pessoas se dedicam a produzir pães de fermentação natural em casa, aprendendo técnicas que antes pertenciam exclusivamente a padeiros profissionais. Nesse contexto, compreender a física por trás da pestana não é preciosismo acadêmico, é a diferença entre um pão que encanta e um pão que frustra.

O corte a 45°, com profundidade entre 0,5 cm e 1,0 cm, executado em gesto único sobre uma massa corretamente fermentada e moldada, dentro de um forno com vapor nos primeiros minutos, não é uma receita. É a aplicação prática de princípios termodinâmicos, da mecânica dos materiais e da ciência dos alimentos. Cada variável contribui para o resultado final, e nenhuma pode ser ignorada sem consequências visíveis na fatia.

A próxima vez que você olhar para a pestana de um pão artesanal, lembre-se: aquela abertura elegante na crosta não é ornamento. É a prova visível de que a pressão interna encontrou o caminho correto para fora, porque alguém, com uma lâmina afiada e o ângulo certo, decidiu por onde o pão deveria respirar.